Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hocalar’da hububat üreticilerine teknik bilgilendirme

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hocalar’da hububat üreticilerine teknik bilgilendirme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde hububat ekimi yapan üreticilere yönelik saha ziyaretleri ve teknik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde hububat ekimi yapan üreticilere yönelik saha ziyaretleri ve teknik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Hocalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, hububat üreticileriyle bir araya gelinerek tarımsal üretim faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ziyaretlerde üreticilerle görüş alışverişi yapılırken, üretim süreçlerine ilişkin değerlendirmeler de gerçekleştirildi.

Tarımsal verim ve kalitenin artırılması, bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bitkisel üretimin desteklenmesi amacıyla saha çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak

Bakan'dan emeklileri heyecanlandıran sözler! Ek zam müjdesi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon tasfiyeleri kapsamında 97,3 milyar lira hesaplara yatırıldı

Fon mağdurlarına ödeme sürüyor! İşte son rakam
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara büyük zam! İşte oran
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Sonu galibiyet olsun! İşte dev maçın tüm detayları ve muhtemel 11'leri
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu

Koca orduyu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt gerilimi tavan yaptırdı
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Kentin göz bebeği! Tarih boyunca 14 uygarlık burada yaşadı

Kentin göz bebeği! Tarih boyunca tam 14 uygarlık burada yaşadı
Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi

İnsan insana bunu yapar mı? Kalbi durdu, maç tatil edildi