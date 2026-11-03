Hocalar’da hububat üreticilerine teknik bilgilendirme

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Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde hububat ekimi yapan üreticilere yönelik saha ziyaretleri ve teknik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Hocalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, hububat üreticileriyle bir araya gelinerek tarımsal üretim faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ziyaretlerde üreticilerle görüş alışverişi yapılırken, üretim süreçlerine ilişkin değerlendirmeler de gerçekleştirildi.

Tarımsal verim ve kalitenin artırılması, bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bitkisel üretimin desteklenmesi amacıyla saha çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı