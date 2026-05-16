Türk dünyasının manevi merkezi Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, ziyaretçilerini ağırlıyor

Kazakistan'ın Türkistan kentindeki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Emir Timur tarafından 14. yüzyılda yaptırılan türbe, Türk-İslam mimarisinin önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kazakistan'ın Türkistan kentinde bulunan ve Türk dünyasının önemli manevi merkezlerinden biri kabul edilen Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, tarihi dokusu ve mimarisiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türk-İslam tarihinin en önemli manevi merkezlerinden biri olarak kabul edilen Hoca Ahmet Yesevi'nin mirası, günümüzde de büyük ilgi görmeye devam ediyor. 12'nci yüzyılda yaşamış mutasavvıf ve Türk düşünürü Hoca Ahmet Yesevi'nin Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki türbesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alırken, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Emir Timur tarafından 14'üncü yüzyılda yaptırılan türbe, Türk-İslam mimarisinin önemli eserleri arasında gösteriliyor.

Türkistan kentinin simgelerinden biri olan yapı, özellikle Türk devletlerinden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekerken, bölgede düzenlenen uluslararası organizasyonlar kapsamında da ön plana çıkıyor. - TÜRKİSTAN

