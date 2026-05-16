Dehşet evi! Ailesini katledip yan sokakta yakalandı

Konya’da bir kişi, tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre C.D. isimli şahıs, henüz bilinmeyen nedenle anne ve babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada anne ve babasını bıçaklayan şüpheli evden kaçtı.

ANNE VE BABA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Gökhan Dinçer ile eşi Nazife Dinçer’i kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKIN SOKAKTA YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli C.D.’yi olay yerine yakın bir sokakta yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı