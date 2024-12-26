HKÜ'de Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü programı düzenlendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ), Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle '25 Aralık Anma Programı' düzenlendi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından gerçekleştirilen 25 Aralık anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan duanın ardından, HKÜ öğrencileri tarafından "Şahinbey Ağıtı" seslendirildi ve "Gaziantep'in Kurtuluşu" adlı belgesel gösterimi yapıldı.

Programın açılışında konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, "Silahsız ve cephanesiz, tamamen milli birlik ve beraberlik ruhuyla gerçekleşen bu mücadele, sadece bir bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi değil, aynı zamanda Türk halkının birlik ve dayanışma içerisinde neler başarabileceğini gösteren destansı bir örnektir. Bu nedenle, 25 Aralık yalnızca bir şehrin kurtuluşu olarak değerlendirilmemelidir. 25 Aralık, o dönemin zor şartlarında Türk Milleti'nin nasıl ayağa kalktığını simgeleyen anlamlı bir semboldür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu onurlu mücadelede can veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Bu mücadeleyi her zaman hafızamızda canlı tutmamız gerektiğine inanıyorum. Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı anma programında Gaziantep Kent Konseyi Onursal Başkanı ve Araştırmacı Yazar Op. Dr. Samet Bayrak tarafından "Belgelerle Antep Harbi" konulu konferans verildi. Konferans sonrasında 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, "25 Aralık Bisiklet Turu" HKÜ Kampüsünde gerçekleştirildi. - GAZİANTEP