Hisarcık'ta Şehit Yüksel Arık dualarla anıldı

Şehit Jandarma Onbaşı Yüksel Arık, şehadetinin yıl dönümünde Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Jandarma Onbaşı Yüksel Arık, şehadetinin yıl dönümünde Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kabri başında dualarla anıldı. Şehidin adını taşıyan Hisarcık Şehit Yüksel Arık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve okul personeline helva ve simit ikram edildi.

1999 yılında şehit olan Yüksel Arık için düzenlenen anma programı kapsamında okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler şehidin kabri başında bir araya gelerek dua etti.

Programın ardından şehit babası Arif Arık tarafından, Hisarcık İlçe Karakol Komutanı Muhittin Balıkçı'nın da katılımıyla öğrenci ve okul personeline helva ve simit dağıtıldı.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, "Okulumuza adını veren şehidimizin hatırasını yaşatmak ve öğrencilerimize vatan, bayrak ve millet sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şehidimiz Yüksel Arık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
