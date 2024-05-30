Üye Girişi
Haberler

Hisarcık Kaymakamlığı Şehit Ailelerine ve Gazilere Şükran Belgesi Veriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hisarcık Kaymakamlığı, ilçe ve köylerindeki şehit aileleri ve gazilere Şükran Belgesi veriyor. Kaymakam Muhammet Samet Bahar, devletin her an yanlarında olduğunu göstermek amacıyla Şükran Belgesini takdim ettiklerini belirtti. İlçede ilk terör gazilerinden olan Sedat Kurum, Kıbrıs Gazisi Mehmet Şener ve Şehit asker Yüksel Arık'ın babası Arif Arık'a Şükran Belgesi takdim edildi.

Hisarcık Kaymakamlığınca ilçe ve köylerindeki şehit aileleri ve gazilere Şükran Belgesi veriliyor.

Kaymakam Muhammet Samet Bahar, "Bir Gün Değil, Her Gün Minnettarız" hissiyatıyla ilçe ve köylerdeki şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek, devletimizin kendilerinin her an yanlarında olduğunu göstermek adına Şükran Belgesini takdim ettiklerini söyledi.

Kaymakam Bahar, ilçede ilk terör gazilerinden olan Sedat Kurum, Kıbrıs Gazisi Mehmet Şener ve Şehit asker Yüksel Arık'ın babası Arif Arık'a Şükran Belgesini takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Şener Yüksel Arık Sedat Kurum Hisarcık Kıbrıs Yerel Politika Haberler

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

 İnsanları böyle kandırıyordu! Son numarası işe yaramayınca foyası ortaya çıktı

İnsanları böyle kandırıyordu! Son numarası işe yaramayınca foyası ortaya çıktı

 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu

3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
title