Hisarcık'ta sabah namazı buluşması gerçekleştirildi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve cemaatle sabah namazı kılındı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından sabah namazı buluşması programı düzenlendi.
Merkez Çarşı Camii'nde gerçekleştirilen programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, tesbihat gerçekleştirildi ve sohbet edildi. Program, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci'nin yaptığı dua ile devam etti.
Müftü Demirci'nin kıldırdığı sabah namazının ardından cemaate çorba ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA