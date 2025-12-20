Haberler

Hisarcık'ta sabah namazı buluşması gerçekleştirildi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve cemaatle sabah namazı kılındı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından sabah namazı buluşması programı düzenlendi.

Merkez Çarşı Camii'nde gerçekleştirilen programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, tesbihat gerçekleştirildi ve sohbet edildi. Program, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci'nin yaptığı dua ile devam etti.

Müftü Demirci'nin kıldırdığı sabah namazının ardından cemaate çorba ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
