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Hisarcık’ta Muhtarlar İlçe Protokolüyle Buluştu: Köy Sorunları Masaya Yatırıldı

Hisarcık’ta Muhtarlar İlçe Protokolüyle Buluştu: Köy Sorunları Masaya Yatırıldı
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Hisarcık'ta köy muhtarları için düzenlenen birlik beraberlik yemeğinde Kaymakam Erkan Atam, köylerin alt ve üst yapı sorunlarının büyük ölçüde tamamlandığını, kalan eksikliklerin de giderileceğini belirtti. Programa ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı, köylerin ihtiyaçları istişare edildi.

Hisarcık'ta köy muhtarları düzenlenen birlik beraberlik yemeğinde ilçe protokolüyle bir araya geldi. Kaymakam Erkan Atam, köylerin alt ve üst yapı sorunlarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, kalan eksikliklerin de giderileceğini söyledi.

Palm Garden Restoranda Hisarcık Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen üyeleri Yukarı Yoncaağaç Köyü Muhtarı Ömer Altın ve Çatak Köyü Muhtarı Ahmet Okumuş'un organizasyonunda, köy muhtarlarına yönelik yemek programı düzenlendi. Programa Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş, İL Genel Meclisi Üyesi Ahmet Çümen ile köy muhtarları katıldı.

Köylerin sorunlarının istişare edildiği programda muhtarlara hitaben konuşan Kaymakam Erkan Atam, köylerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Köylerdeki alt ve üst yapı sorunlarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Atam, hizmetlerin köylere adil şekilde ulaştırılması için hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Kaymakam Atam, "Bazı köy muhtarlarımız köylülerle işbirliği içerisinde kaynak oluşturarak bize geliyorlar, biz de elimizden geldiğince destekliyoruz. Muhtarlarımız da imkanları dahilinde hizmet etmeye çalışıyorlar. Bizler hepinizden razıyız, inşallah sizler de bizlerden razısınızdır" ifadelerini kullandı.

Atam, programın düzenlenmesine katkı sağlayan Yukarı Yoncaağaç Köyü Muhtarı Ömer Altın ve Çatak Köyü Muhtarı Ahmet Okumuş'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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