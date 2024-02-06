Hisarcık'ta 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için dualar edildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sabah namazı vaktinde 6 Şubat depremlerinde vefat eden vatandaşlar için dualar edildi.

Asrın felaketinin yıl dönümünde vatandaşlar Hisarcık Merkez Çarşı Camiindeki sabah namazında bir araya geldi. İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından kıldırılan sabah namazından sonra Müftü Akyol, cemaate Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu, bu tür felaketlerle her zaman karşılaşabileceğimizi söyleyerek," 6 Şubat depreminde milletimiz birlik beraberlik içerisinde deprem bölgesine yardımlar göndererek yaraların sarılmasında büyük gayret sarf etti. Felaket günlerinde milletimizin ne kadar yardım sever olduğunu, birlik beraberlik içerisinde olduğunu, kadirşinas olduğunu gördük. Allah bu tür felaketlerle bizleri imtihan ediyor. Bu gibi durumlarda Rabbimize tevekkül edip, sabretmeliyiz. Binalarımızı daha sağlam inşa etmeliyiz" dedi.

Yoğun katılımın olduğu programda din görevlileri tarafından okunan Kuran'ı Kerim, sure ve ilahilerin ardından Müftü Sebahattin Akyol tarafından depremde ölenler için okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı. Kadınlarında katıldığı program sonunda cami cemaatine çorba ikram edildi, kadınlara kahvaltı verildi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alperen Korkut, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol katılım sağladı. - KÜTAHYA