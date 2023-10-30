Hisarcık'ta 30 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile umre vazifesini yerine getirmek üzere 30 kişilik umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile umre vazifesini yerine getirmek üzere 30 kişilik umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Köy İmam Hatibi Ahmet Deniz rehberliğindeki 30 kişilik bir grup için Karbasan köyünde uğurlama programı düzenlendi. Programda din görevlileri Hasan Ali Yılmaz ve Kadir Kaman tarafından ilahiler okundu. İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol konuşmasında umrenin önemini anlattı, arkasından dua yaptı. Kafile tekbir, salavat ve telbiyelerle kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA