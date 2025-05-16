Hisarcık'ta 19 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı

Hisarcık'ta 19 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu ile bu yıl hac farizasını yerine getirmek üzere 19 hacı adayı düzenlenen bir törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 19 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Bu yıl ilçe ve köylerinden Diyanet İşleri Başkanlığın organizasyonuyla hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan 19 hacı adayı için Merkez Çarşı Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin ardından Müftü Sebahattin Akyol'un yaptığı dua sonrası sevenleriyle kucaklaşarak helalleşen hacı adayları tekbir ve telbiyelerle kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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