Hisarcık'ta 19 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 19 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Bu yıl ilçe ve köylerinden Diyanet İşleri Başkanlığın organizasyonuyla hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan 19 hacı adayı için Merkez Çarşı Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin ardından Müftü Sebahattin Akyol'un yaptığı dua sonrası sevenleriyle kucaklaşarak helalleşen hacı adayları tekbir ve telbiyelerle kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA