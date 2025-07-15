Hisarcık'ta '15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Çarşı Camii İmam Hatip Üzeyir Çalışkan'ın Kur'an tilaveti ve İlçe Müftülüğü ilahi korosunun ilahileriyle devam etti.

Programda bir konuşma yapan Kaymakam Muhammet Samet Bahar, "Bugün bir taraftan bir gecede 253 şehidimizin ve 2 bin 200'ü aşkın gazimizin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanan bir direnişe şahit olmanın haklı gururunu yeniden yaşıyoruz. Hüzün ve gururun aynı anda yaşandığı bu günde tekrar ifade etmemiz gerekir ki hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin arkasında bir fedakarlık vardır. Nasıl İstiklal Harbimiz ülkemizde yeni bir dönemi başlatmışsa 15 Temmuz zaferimizde Türkiye'nin önünde yeni kapılar aralamıştır. Ülkemizde ve bölgemizde yaşadığımız olaylardan çıkaracağımız dersler ışığında kendimize güvenli, güçlü ve daha aydınlık bir gelecek kurmak için daha çok çalışmak, en büyük hedefimiz olmalıdır" dedi.

"15 Temmuz milletimizin bir dönüm noktası ve yeni bir kurtuluş mücadelesi olmuştur"

15 Temmuz'un milletimizin bir dönüm noktası ve yeni bir kurtuluş mücadelesi olduğuna vurgu yapan Kaymakam Bahar, "15 Temmuz milletin demokrasiye ve hürriyetine sahip çıkma iradesi ile gelen zaferi olmuştur. O gün diriliş onurunu bize yaşatan 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız. Bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Program sinevizyon gösterisi ve Müftü Vekili Bilal Aydoğdu'nun yaptığı dua ile sona erdi. Programda katılımcılara lokma ikramı yapıldı. - KÜTAHYA