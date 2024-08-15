Hisarcık Kaymakamı, yaralanan askere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, Pençe Kilit Harekatında yaralanan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Raşit Peker ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Muhammet Samet Bahar, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Jandarma Komutanı Alperen Korkut ve SYDV Müdürü Nurcan Uçar ile birlikte geçtiğimiz günlerde Pençe Kilit Harekatında yaralanan ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) gördüğü tedavinin ardından ilçeye bağlı Kızılçukur köyündeki evinde istirahat eden Piyade Sözleşmeli Onbaşı Raşit Peker ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Raşit Peker'in babası İsmail Peker'le bir süre sohbet eden Kaymakam Bahar, Raşit'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve Kaymakamlık olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti. - KÜTAHYA