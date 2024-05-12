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Hisarcık Kaymakamı Şehit Ailelerini Ziyaret Ederek Anneler Günü'nü Kutladı

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Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, şehit ailelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, şehit ailelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Kaymakam Muhammet Samet Bahar ve eşi Betül Hanım, Anneler Günü dolayısıyla ilçeye bağlı Hasanlar köyünde Ayhan Öğüt ve Mehmet Ali İnal ile Halifeler köyünde Hakkı Erdoğan isimli şehitlerin ailelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Devlet olarak her zaman şehit ailesi ve gazilerin yanında olduklarını söyleyen Kaymakam Bahar, "Kapımız sizlere daima açıktır" dedi.

Kaymakam Bahar'a ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alperen Korkut, İlçe Emniyet Amir Vekili İbrahim Halil Taştan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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