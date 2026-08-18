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Kaymakam Atam, Kurtdere Köyü'nde Çam Ailesini Ziyaret Etti

Kaymakam Atam, Kurtdere Köyü'nde Çam Ailesini Ziyaret Etti
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Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Kurtdere Köyü'nde Mustafa Çam ve ailesini ziyaret ederek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Çocuklara hediye veren Atam, köy sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyaret, iyi dileklerle sona erdi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Kurtdere Köyü'nde Mustafa Çam ve ailesini ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette aileyle sohbet eden Kaymakam Atam, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını da dinleyen Atam, köy sakinlerinin sorun ve beklentileri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret, karşılıklı sohbet ve iyi dileklerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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