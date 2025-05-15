Hisarcık Devlet Hastanesi'nde 8. Geleneksel Lokma Hayrı Düzenlendi

Hisarcık Devlet Hastanesi'nde 8. Geleneksel Lokma Hayrı Düzenlendi
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Kütahya'nın Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi personelinin katkılarıyla 8. geleneksel lokma hayrı gerçekleştirildi. Hastane bahçesinde yaklaşık 2 bin 500 kişilik lokma dağıtıldı.

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi personelinin katkılarıyla 8. geleneksel lokma hayrı düzenlendi.

Hastane bahçesinde kurulan stantta yaklaşık 2 bin 500 kişilik lokma dağıtımı gerçekleştirildi. Hastane yetkilileri, 8 yıldan bu yana düzenledikleri ve geleneksel hale getirdikleri lokma hayrının hastane personelinin maddi destekleriyle yapıldığını belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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