Hırvatistan 32, Romanya'da 44 yıl aradan sonra ilk kez cüzzam görüldü

Güncelleme:
Hırvatistan'da 32, Romanya'da ise 44 yıl aradan sonra cüzzam hastalığı vakaları tespit edildi. AB üyeliği bulunan bu ülkelerdeki yabancı işçilerde görülen hastalık, sağlık yetkilileri tarafından tedavi altına alındı. Her iki vakada da hastalığın yayılma riski olmadığı belirtildi.

Hırvatistan'da 32, Romanya'da ise 44 yıl aradan sonra ilk defa cüzzam hastalığı tespit edildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler Hırvatistan ve Romanya'da Asya ülkelerinden gelen yabancı işçilerde cüzzam hastalığına rastlandı. Romanya'nın batısındaki Cluj kentindeki bir spa merkezinde 2 cüzzam vakası tespit edildi. 12 Aralık'ta spa merkezi çalışanı 21 ve 25 yaşlarındaki Endonezya uyruklu kadında tespit edilen vaka, AB üyesi ülkede 40 yılı aşkın süredir tespit edilen ilk cüzzam vakaları oldu. Romanya Sağlık Bakanlığı, Endonezyalı çalışanların tedavi altına alındığını duyururken, lepra veya Hansen hastalığı olarak da bilinen cüzzamın ülkede en son 44 yıl önce görüldüğünü belirtti. Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, spa merkezinin kullanıcıları arasında endişeye gerek olmadığını ve hastalığın bulaşması için uzun süreli ve yakın temas gerekli olduğunu ifade etti. Romanya medyası ise hastalardan birinin kısa süre önce Asya'ya giderek 1 ay annesiyle kaldığını ve annesinin de aynı hastalık nedeniyle hastanede yattığı detaylarını paylaştı. Sağlık yetkilileri, ilgili spa merkezinin incelemeler tamamlanana kadar geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Hırvatistan'da Nepalli işçiye cüzzam tanısı konuldu

Hırvatistan'da ise sahil kenti Split'te ailesiyle birlikte yaşayan Nepalli bir işçide cüzzam hastalığı tespit edildi. Bu vaka da hastalığın en son 1993'te görüldüğü ülkede, 32 yılın ardından görülen ilk cüzzam hastalığı vakası olarak kayıtlara geçti. Hırvatistan Halk Sağlığı Enstitüsü, ailesiyle birlikte 2 yıldır Hırvatistan'da yaşayan Nepalli erkek işçiye 14 Aralık'ta tanı konulduğunu ve vakanın doğrulanmasının ardından şahsın derhal antibiyotik tedavisine alındığını açıkladı. Enstitüsü, ayrıca hastayla yakın temasta bulunanların da tespit edildiğini, hastanın antibiyotik tedavisine başladıktan sonra cüzzam hastalığını bulaştırma riskinin ortadan kalktığını ve hastalığın yayılma riski bulunmadığını vurguladı.

Cüzzam, günümüzde ölümcül bir hastalık olmasa da tedavi edilmediğinde duyu kaybı, kas dokusu kaybı, cilt hasarı ve kalıcı sakatlık gibi ciddi sonuçlara neden olabiliyor. - ZAGREB

