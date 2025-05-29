Hırvatistan'ın Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da Gerçekleştirildi

Hırvatistan'ın Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Hırvatistan'ın Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay ve yabancı misyon şefleri katıldı. Büyükelçi Cvitanovic, Türkiye'yi AB üyeliğinde desteklediklerini belirtirken, depremler sonrası yardımlara vurgu yaptı.

Ankara'da, Hırvatistan'ın Milli Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrovje Cvitanovic ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, yabancı misyon şefleri ve davetliler katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda Büyükelçi Cvitanovic, Hırvatistan'ın Türkiye'yi AB üyeliği konusunda desteklediğini belirtti. Büyükelçi Cvitanovic, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yaraları sarmak için gerçekleştirdikleri yardımları dile getirerek 3 ilde okul açtıklarını kaydetti.

Türkiye ile Hırvatistan arasında 1992'de kurulan diplomatik ilişkilerin 33 yıldır dostluk ve ittifak temelinde geliştiğini aktaran Bozay, "Ülkelerimiz arasındaki dayanışma ve iş birliği ruhu, her iki ülkeyi de etkileyen son depremler sonrasında daha derinden hissedildi" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Hırvatistan'ın ülkenin bölgesel barış, refah ve istikrar için yakın iş birliği içinde olduğunu belirten Bozay, Avrupa'nın gelecekteki güvenliği, ekonomik direnci için üç temel zorlukla karşı karşıya kaldığını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Süper Lig'e yükselen üçüncü takım Fatih Karagümrük

Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım belli oldu
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Naci Görür'den Bingöl'deki depreme ilişkin ilk yorum: Stresin artmasına neden oluyor olabilir

Bingöl depremi sonrası Naci Görür'den jet yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muslera ve Barış Alper Yılmaz'la diyaloğu güldürdü

Erdoğan'ın ''Takımdan gidiyor musun'' sorusuna verilen cevap güldürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası

Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.