Hırvatistan'ın Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da Gerçekleştirildi

Ankara'da, Hırvatistan'ın Milli Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrovje Cvitanovic ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, yabancı misyon şefleri ve davetliler katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda Büyükelçi Cvitanovic, Hırvatistan'ın Türkiye'yi AB üyeliği konusunda desteklediğini belirtti. Büyükelçi Cvitanovic, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yaraları sarmak için gerçekleştirdikleri yardımları dile getirerek 3 ilde okul açtıklarını kaydetti.

Türkiye ile Hırvatistan arasında 1992'de kurulan diplomatik ilişkilerin 33 yıldır dostluk ve ittifak temelinde geliştiğini aktaran Bozay, "Ülkelerimiz arasındaki dayanışma ve iş birliği ruhu, her iki ülkeyi de etkileyen son depremler sonrasında daha derinden hissedildi" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Hırvatistan'ın ülkenin bölgesel barış, refah ve istikrar için yakın iş birliği içinde olduğunu belirten Bozay, Avrupa'nın gelecekteki güvenliği, ekonomik direnci için üç temel zorlukla karşı karşıya kaldığını söyledi. - ANKARA