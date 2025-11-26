O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

Hindistan'da eski donanma subayı Navtej Singh'in askeri helikopterde 20 bin fit (6 kilometre) yükseklikte saatte 740 kilometre hıza ulaşan rüzgara karşı fotoğraf çektiği anlar sosyal medyada viral oldu.

Hindistan'da eski donanma subayı Navtej Singh, 20 bin fit (6 kilometre) yükseklikteki askeri helikopterde saatte 740 kilometre hızla esen rüzgara karşı fotoğraf çekti.

YÜZÜNDE OLUŞAN DEĞİŞİKLİK VİRAL OLDU

Singh, fotoğraf çekimi sırasında rüzgarın şiddetiyle yüzünde oluşan değişikliği kaydettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

"NEFES ALMAK VE DÜŞÜNMEK ZORLAŞIYOR"

Singh paylaşımında, "Fırtınayla mücadele eden küçük bir nokta gibi hissediyorsunuz. Rüzgar sadece size dokunmakla kalmıyor, yüzünüze çarpıyor, derinizin dalgalanmasına, kaslarınızın bükülmesine, gözlerinizin bulanıklaşmasına neden oluyor. Nefes almak zorlaşıyor, düşünmek zorlaşıyor ve vücudunuzun her bir parçası geri çekilmek istiyor. Ama parmağınızın sabit kalması gerekiyor. O saniyenin onda birinde gürültü, soğuk ve sarsıntı arasında kadrajınızı bulmanız, odaklanmanız ve çekimi yapmanız gerekiyor. Görmek zor, kamerayı sabit tutmak zor ve yukarıdaki soğuk derinden ısırıyor. Ama sahip olduğun tek an bu ve aşağıdaki dünya beklemeyecek" ifadelerini kullandı.