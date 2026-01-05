Kapıdan çıkan yerde kaldı: Evden çıkan herkes buzda kaydı

Haberler

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından bir evin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hane sakinlerinin buz tutan zemin üzerinde kayarak düştükleri anlar yer aldı. Görüntüler izleyenleri hem güldürdü hem düşündürdü.

İlçede 2 gün önce başlayan ve kısa sürede etkisini artıran kar yağışı sonrası bir evin önünde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada da ilgi gördü. Güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, evden dışarı çıkan hane sakinlerinin buz tutan zeminde adım atar atmaz kayarak yere düştüğü anlar yer aldı. Görüntülerde aynı evden çıkan kişilerin peş peşe aynı noktada kayıp düşmesi dikkat çekerken, düşenlerin herhangi bir ciddi yaralanma yaşamadan yeniden ayağa kalktıkları görüldü.

O anların güvenlik kamerasına yansımasıyla ortaya çıkan görüntüler kısa sürede gündem olurken, kar yağışı sonrası özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. - ŞANLIURFA

