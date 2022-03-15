Hilal Kent, Kütahya'nın 67. mahallesi oldu

KÜTAHYA - Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yeni kurulan Hilal Kent Mahallesi Muhtarı Kamil Çelik ve mahalle halkını ziyaret etti. Başkan Işık, 450 milyon TL'ye mal olan 1453 Konutları'nın mahalleye dönüşmesi ile atıl bir yatırım olmaktan çıkartıldığını ifade etti.

Kütahya Belediye Meclisi'nin 2 Haziran 2021 tarihli kararı ile Kütahya Belediyesi'nin 67. mahallesi olarak kurulan Hilal Kent Mahallesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, geçtiğimiz hafta yapılan muhtarlık ara seçimlerinde mahalle muhtarı olarak seçilen Kamil Çelik'i tebrik etti.

Mahalle isminin yer aldığı tabelanın önünde Muhtar Çelik ile birlikte açıklamalarda bulunan Başkan Işık, "Mahallemiz şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Muhtarımıza ve beraber çalışacağı arkadaşlarına başarılar diliyorum. Muhtarımız, Kütahya'nın tarihine, bu mahallenin ilk muhtarı olarak geçecek. Bunun içinde ayrı bir onur sahibi olacak" dedi.

1453 Konutları'nın bir önceki dönemde 280 milyon 820 bin TL ihale bedeli ile 2016 yılında ihale edildiğini ifade eden Başkan Işık, "1453 Konutları, 2019 mahalli idareler seçimlerini müteakip, yaklaşık yüzde 90 seviyesinde tamamlanmış olarak devir aldığımız bir projeydi. Ancak bu yaklaşık 281 milyon liralık kredi 2 yıl ödemesiz, 3 yılda geri ödemeli olarak alınıp, geri ödemelerinin de 2019 haziran ayından itibaren başlayıp 2022 yılı haziran ayında bitecek şekilde, 3 yılda toplam faizi ile birlikte 450 milyon maliyetli bir konut projesiydi" şeklinde konuştu.

"Burada ikamet eden hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Başkan Işık, açıklamasında, 1453 Konutları'nın, hak sahipleri olarak nitelendirilen, riskli alan ilan edilen ve dönüşümüne karar verilen Vefa, Sultanbağı ve Osmangazi mahallelerindeki vatandaşlara verilmesi konusunda ciddi mesailerin harcandığını ifade etti. Başkan Işık, "Hemşehrilerimiz bize inandı, güvendi. Bine yakın vatandaşımızın eski konutlarını alarak, buradaki yeni konutlarla gönüllülük esasına göre takas ederek kendilerine verdik. Geri kalan konutlarımızı TOKİ aracılığı ile ve diğer satış yolları ile değerlendirmek için çalışıyoruz. Yaklaşık 450 milyon TL'ye Kütahya Belediyesi'ne mal olan ve şuana kadar yüzde 96 ödemesi yapılan bir projenin mahalleye dönüşerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasından memnunuz. Aksi takdirde hemşehrilerimiz bize inanıp güvenip kendi yerlerini bırakarak buralara gelmeselerdi, 450 milyon TL'yi ödemiş ama hiç kimseyi sahiplendirememiş ölü bir proje olarak kalacaktı. Burada ikamet eden hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni mahallemiz bir kez daha hayırlı olsun" diye konuştu.