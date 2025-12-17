Çamlıca 1A Regülatörü ve Hes Projesi "Çed Olumlu" Davasının Duruşması Yapıldı

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Arhavi, Agara Deresinde Perko Yapı AŞ. Tarafından yapılmak istenen Çamlıca 1A Regülatörü ve Hidroelektrik Santralı (HES) projesinin "ÇED olumlu" kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması Rize İdare Mahkemesi'nde yapıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde, Agara Deresi üzerinde yapılmak istenen hidroelektrik santrali (HES) projesinin "ÇED olumlu" kararının iptali istemiyel açılan davanın duruşması, Rize İdare Mahkemesi'nde yapıldı. Tarafların açıklamalarını dinleyen mahkeme, kararını bir ay içinde açıklayacak.

Bölge halkı ve yaşam savunucuları bir kez daha projeye tepki gösterdi. Duruşma sonrası bazı siyasi partilir ve sivil toplum kuruluşları açıklamay yaptı. Davacıların Bedrettin Kalın, şöyle konuştu:

"Çamlıca 1B Projesi'nin 'ÇED olumlu' kararının iptali için bugün Rize'deyiz. Bu iptal davasını daha önce açmıştık. Keşif yapılmıştı, bugün de duruşması gerçekleştirildi. Yaklaşık bir ay içerisinde mahkemenin karar vermesini bekliyoruz. Bu vadi, ekolojik değerleri bakımından 4-5 HES projesini kaldırabilecek durumda değildir. Peyzaj açısından sit karakteri taşıyan, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi'nin tüm şartlarını karşılayan bir vadiden söz ediyoruz. Burası köylülerin yaşam alanıdır; aynı zamanda fındık ve çay tarımının doğal besleyicisidir."

Duruşmaya katılan yaşam savunucularından Saadet Üçüncü, "Beklediğimiz sonucu henüz alamadık, yüzdüğümüz yerler, çifte köprü hepsi bizim yerlerimiz inşallah sonuç iyi olacak, mahkemeye güveniyoruz. İstediğimiz sonucu alacağız" dedi.