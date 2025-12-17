Haberler

Çamlıca 1A Regülatörü ve Hes Projesi "Çed Olumlu" Davasının Duruşması Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Arhavi ilçesinde, Agara Deresinde yapılması planlanan hidroelektrik santrali projesinin 'ÇED olumlu' kararının iptali istemiyle açılan dava Rize İdare Mahkemesi'nde görüldü. Bölge halkı ve yaşam savunucuları projeye karşı çıkarken, mahkemenin kararını önümüzdeki ay açıklaması bekleniyor.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Arhavi, Agara Deresinde Perko Yapı AŞ. Tarafından yapılmak istenen Çamlıca 1A Regülatörü ve Hidroelektrik Santralı (HES) projesinin "ÇED olumlu" kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması Rize İdare Mahkemesi'nde yapıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde, Agara Deresi üzerinde yapılmak istenen hidroelektrik santrali (HES) projesinin "ÇED olumlu" kararının iptali istemiyel açılan davanın duruşması, Rize İdare Mahkemesi'nde yapıldı. Tarafların açıklamalarını dinleyen mahkeme, kararını bir ay içinde açıklayacak.

Bölge halkı ve yaşam savunucuları bir kez daha projeye tepki gösterdi. Duruşma sonrası bazı siyasi partilir ve sivil toplum kuruluşları açıklamay yaptı. Davacıların Bedrettin Kalın, şöyle konuştu:

"Çamlıca 1B Projesi'nin 'ÇED olumlu' kararının iptali için bugün Rize'deyiz. Bu iptal davasını daha önce açmıştık. Keşif yapılmıştı, bugün de duruşması gerçekleştirildi. Yaklaşık bir ay içerisinde mahkemenin karar vermesini bekliyoruz. Bu vadi, ekolojik değerleri bakımından 4-5 HES projesini kaldırabilecek durumda değildir. Peyzaj açısından sit karakteri taşıyan, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi'nin tüm şartlarını karşılayan bir vadiden söz ediyoruz. Burası köylülerin yaşam alanıdır; aynı zamanda fındık ve çay tarımının doğal besleyicisidir."

Duruşmaya katılan yaşam savunucularından Saadet Üçüncü, "Beklediğimiz sonucu henüz alamadık, yüzdüğümüz yerler, çifte köprü hepsi bizim yerlerimiz inşallah sonuç iyi olacak, mahkemeye güveniyoruz. İstediğimiz sonucu alacağız" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Hasan Şaş'tan Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı yorum

Dünyaca ünlü 2 yıldızı Galatasaray'a istemedi: Sane ve Yunus daha iyi
Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı

Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
title