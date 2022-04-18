Hezârfen Ahmed Çelebi değil Vanlı Mücahit Reis - Haberler

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Hezârfen Ahmed Çelebi değil Vanlı Mücahit Reis

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hezârfen Ahmed Çelebi değil Vanlı Mücahit Reis

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Mücahit Reis isimli vatandaş, kendi imkanlarıyla yaptığı yelken kanatla uçtu.

ÖZALP, VAN (İHA) - VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Mücahit Reis isimli vatandaş, kendi imkanlarıyla yaptığı yelken kanatla uçtu.

Özalp ilçesinde terzi olarak çalışan Mücahit Reis, yelken kanat sevdası üzerine Hezarfen Ahmed Çelebi gibi uçmaya karar verdi. Çadır bezi ve alüminyum malzemelerden yaptığı yelken kanatla uçan Reis, "Başarılı bir deneme olduğuna inanıyorum. Tabi yaptığım yelken kanadı geliştirmem gerekir. Yelken kanat orijinalleri çok pahalı olduğu için kendim yapmayı denedim. Yaptığım yelken kanat orijinali kadar havalanmıyor. İnşallah daha iyisini yapacağız. En son uçuşumda ise 12 metre yüksekliğe çıkarak 36 metre ileri gitmeyi başardım" dedi. - VAN

Hezârfen Ahmed Çelebi değil Vanlı Mücahit Reis

Hezârfen Ahmed Çelebi değil Vanlı Mücahit Reis

Hezârfen Ahmed Çelebi değil Vanlı Mücahit Reis

Hezârfen Ahmed Çelebi değil Vanlı Mücahit Reis

Hezârfen Ahmed Çelebi değil Vanlı Mücahit Reis

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmed Çelebi, Yelken, Özalp, Van, Yerel, Haberler

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