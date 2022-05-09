'Herkes Farklı Herkes Eşit' Diyen İzmir'de Engelliler Haftası Etkinlikleri Başladı

İZMİR (ANKA) - "Herkes Farklı Herkes Eşit" sloganıyla engelsiz bir kent için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engellilerle engeli olmayan bireyleri bir araya getiren "Buluşma" temalı etkinlikler düzenliyor. Haftanın ilk günü ise yaşlılar, engelliler ve çocuklar için doğanın iyileştirici gücünün öne çıkartıldığı İnciraltı Terapi Bahçesi'nin açılışı yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Engelsiz İzmir hedefini "Başka Bir Engelli Politikası Mümkün" anlayışıyla güçlendiren vizyonu doğrultusunda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında "Buluşma" temalı etkinlikler planlandı. Program, yarın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yaşlılar, engelliler ve çocuklar için doğanın ve bitkilerin sakinleştirici etkisinin bir iyileşme aracı olarak kullanıldığı Terapi Bahçesi'nin açılışıyla başlayacak. İnciraltı Terapi Bahçesi'nde saat 17.00'de başlayacak Engelsiz Bahar Şenliği kapsamında aromatik bitkiler atölyesi, yalınayak parkuru, terapötik bahçecilik alanları, ahşap atölyesi, felsefe ve masal etkinlik alanı, doğa ile etkileşim kurulan biyofili çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve oturma alanlarında çeşitli atölyeler ile kapsayıcı etkinlikler yapılacak. Terapi Bahçesi'nin açılışı ise Başkan Tunç Soyer'in katılımıyla 18.00'de olacak.

SPORA ENGEL YOK

11 Mayıs Çarşamba günü Urla Kum Denizi plajında 14.00 -18.00 saatleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının engelli sporcuları ile masa tenisi, boccia, basketbol, voleybol, tekerlekli sandalye futbolu, ampute futbol gibi çeşitli alanlarda spor çalıştayı yapılacak.

YAŞAYAN KÜTÜPHANE

Aynı gün Kültürpark Ahşap Sahne alanında 18.00-20.30 saatleri arasında engelli ve engellilik alanında çalışan kişilerin kitap, katılımcıların gönüllü okuyucu olacağı ve bir masa etrafında okuyucuların kitapla buluşacakları, uzmanlık alanları ile ilgili sorular soracakları "Yaşayan Kütüphane" etkinliği yapılacak.

TANDEM BİSİKLETLE SAHİL TURU

12 Mayıs Perşembe günü Konak Saat Kulesi'nde saat 18.00'de görenlerle görmeyenlerin buluşacakları ve bir arada tandem bisiklete binecekleri farkındalık sürüşü düzenlenecek. Konak Meydanı'ndan İnciraltı'na uzanacak sürüşte, pilot sürücüler görme engelli arkadaşına çevresini betimleyecek.

ENGELLİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRANLAR UNUTULMADI

Sadece engelli kişileri değil onlara bakanların da yaşam kalitesini artırmak için 13 Mayıs Cuma günü 13.00-16.00 saatleri arasında Köstem Zeytinyağı Müzesi ziyareti yapılacak. Müzede engelli ve ailelerinin hem günlük yaşamın stresinden uzaklaşması hem de çocuklarıyla beraber gıda atölyelerinde sağlıklı ürünler üretmeleri hedefleniyor.

"ANLATACAKLARIMIZ VAR"

13 Mayıs Cuma günü Kültürpark Ahşap Sahne'de 18.00-21.00 saatleri arasında engelliliğe hak temelli bakış açısının ele alındığı "Anlatacaklarımız Var" paneli ile engelli ve engellilik alanında çalışan kişiler tecrübelerini anlatacak.

ELİM SENDE FARKINDALIK PROJESİ

Her sene farklı bir konseptle engelli farkındalığını yaymayı hedefleyen Elim Sende Farkındalık projesi kapsamında 14 Mayıs Cumartesi günü 11.00-17.00 saatleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası'nda final etkinliği yapılacak. Proje kapsamında öncelikle üniversiteli gönüllü öğrencilere, sonrasında bu gönüllülerle liseli öğrencilere farkındalık ve söylem eğitimleri verildi. Eğitimlere katılan üniversite ve lise öğrencileri ilkokullarda engelli farkındalığına yönelik sanat temelli çalışmalar yaptı. 14 Mayıs'ta yapılacak final etkinliğinde de resim, tiyatro, kukla gösterisi ve kısa filmden oluşan bu çıktıların sunumu yapılacak.

GÖRMEYEN VE İŞİTMEYEN ÇOCUKLARIN BİR ARADA YAPACAĞI İLK ETKİNLİK

16 Mayıs 2022 Pazartesi günü 14.00'te Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'ndeki İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi'nde gören görmeyen, işiten işitmeyen çocuklar bir araya getirilecek ve kilden seramiklerin yapılacağı bir atölye düzenlenecek. Atölye, görmeyen ve işitmeyen çocukların bir arada çalışacağı ilk etkinlik olacak. Etkinliğe görme engelli bir ses sanatçısı şarkılarıyla eşlik edecek.

Hafta saat 17.30'da İnciraltı Terapi Bahçesi'nde uçurtma şenliği ile hafta son bulacak.