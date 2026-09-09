Her domates kışlık sos yapmaya uygun değil

Eskişehir'de pazarcılık yapan Abdullah Eroğlu, kışlık sos yapılırken pembe ve ata tohumu domates kullanılmasını önermediklerini belirterek, "Vatandaşlar genelde oturak ve erik domatesden sos yapıyorlar" dedi.

Ağustos ayının ikinci yarısı itibarıyla vatandaşlar kışlık domates sosu yapmak için hazırlıklara başladı. Tezgahlarda yer alan çeşit çeşit domates yoğun talep görürken, pazarcı Abdullah Eroğlu, sos alışverişi yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Eroğlu, her domatesin kışlık sos yapmaya uygun olmadığını vurguladı.

"Şu anda tam sos zamanı, aşırı bir yoğun talep var"

Pazarcı Abdullah Eroğlu, "Sihirbaz cinsi pembe domatesin verimi az oluyor ama lezzeti çok iyi. Ata tohumu dediğimiz ergen cinsi var, şekli biraz bozuk oluyor ama en lezzetli domates o. Onu bilenler zaten gördüğü zaman direkt gelip alıyor, hiç sormuyorlar bile. Kırmızı ve erik domates sos için tercih ediliyor. Şu anda tam sos zamanı, aşırı bir yoğun talep var. Pazara gelen insanlar bütçesinin yarısından fazlasını sos alışverişine ayırıyor. Pembe ve ata tohumu domatesler kahvaltılıktır. Bunlardan sos yapılmasını pek tavsiye etmiyoruz, ince kabuklu ve sulu oldukları için ekşimsi olur. Vatandaşlar genelde oturak ve erik domatesden sos yapıyorlar. Kilo fiyatları domatesin kalitesine göre 35 ila 50 TL arasında değişiklik gösteriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı