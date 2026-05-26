Sakarya'da arefe günü mezarlıklarda duygu dolu ziyaret

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Kurban Bayramı arefesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

İslam aleminin idrak edeceği Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala kent genelindeki mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi Merkez Mezarlığı'na akın eden aileler, vefat eden sevdiklerinin kabirleri başında duygu dolu anlar yaşadı. Yakınlarının mezarlarını temizleyerek bakımlarını ihmal etmeyen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

"Her bayram aynı, acı hiç geçmiyor"

Kaybettiği birçok yakınının kabrini ziyarete gelen Asiye Hal, sadece bayramlarda değil fırsat bulduğu her an mezarlığa geldiğini belirterek, "Annemi, babamı, oğlumu, kardeşimi ve ablamı ziyarete geldim. Çok duygulandım. Diğer günlerde de geliyorum. Cuma'dan cumaya bazen, 15 günde bir, ayda bir kere de olsa düzenli olarak geliyorum. Dua okuyup gidiyorum" dedi.

Metin Ayvaz ise "Babamın mezarını temizliyorum. Aynı dün gibi, acı hiç bitmiyor. Her bayram olduğu gibi. Aramak istersiniz ama arayamazsın, öyle bir duygu" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı