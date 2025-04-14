Hendek'te Cadde Üzerinde Koşan Karaca Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Sakarya'nın Hendek ilçesi merkezine inerek cadde üzerinde koşan karaca güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sabah saatlerinde Hendek ilçesi Osman Yılmaz Caddesi üzerine inen karaca bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Yiyecek ararken ilçe merkezine indiği düşünülen karaca bir süre kaldırımda koştuktan sonra gözden kayboldu. Karacanın cadde üzerinde koştuğu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - SAKARYA