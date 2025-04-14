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Hendek'te Cadde Üzerinde Koşan Karaca Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Hendek'te Cadde Üzerinde Koşan Karaca Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir karaca, sabah saatlerinde cadde üzerinde koşarken güvenlik kamerasına yakalandı. Yiyecek arayışıyla ilçe merkezine inen karaca, kısa bir süre caddede koştuktan sonra gözden kayboldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesi merkezine inerek cadde üzerinde koşan karaca güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sabah saatlerinde Hendek ilçesi Osman Yılmaz Caddesi üzerine inen karaca bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Yiyecek ararken ilçe merkezine indiği düşünülen karaca bir süre kaldırımda koştuktan sonra gözden kayboldu. Karacanın cadde üzerinde koştuğu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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