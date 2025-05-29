Hekimhan'da Maden Projesine Tepkiler Artıyor

(MALATYA)- Malatya'nın Hekimhan ilçesi Akmağara mevkiinde Saya Madencilik A.Ş. tarafından maden ocağı kapasite artışı ile cevher zenginleştirme tesisi ve mobil kırıcı projesine yönelik tepkiler arttı. Projeye ilişkin hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun yeterli bilimsel ve çevresel analizler yapılmadan hazırlandığı ve bölge halkının görüşlerinin dikkate almadığı belirtildi.

Hekimhan halkı, mahalle muhtarları, çevre gönüllüleri ve doğa savunucuları, söz konusu projeyle ilgili itirazlarını kamuoyuyla paylaşarak, yetkililere işlemi durdurması yönünde çağrıda bulundu.

Malatya Hekimhan Seydimehmet Derneği Başkanı Abidin Taşcı, projenin, bölge halkının görüşleri dikkate alınmadan, yeterli bilimsel ve çevresel değerlendirme yapılmaksızın oluşturulduğunu belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu proje, doğal yaşam alanlarını, tarım arazilerini, su kaynaklarını ve yerel halkın yaşam kalitesini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Bu durum yalnızca Akmağara'yı değil, Hekimhan ve çevre yerleşim yerlerini de doğrudan etkileyecek potansiyele sahiptir. Bizler, Hekimhan halkı, çevre gönüllüleri ve doğa savunucuları olarak, bu projeye ve ÇED Raporu'na itiraz ediyoruz."

Taşçı, taleplerini ise şöyle sıraladı:

"ÇED raporu sürecinin iptal edilmesi, bağımsız bilim insanları, yerel halk ve çevre örgütlerinin görüşleriyle yeniden, şeffaf biçimde değerlendirme yapılmasıdır."

Projeye sessiz kalmayacaklarını ifade eden Taşçı, "Doğamızı, suyumuzu, toprağımızı ve geleceğimizi korumak için herkesi bu sürece duyarlı olmaya çağırıyoruz. Hekimhan'ın ve Akmağra'nın doğal yapısına zarar verecek hiçbir projeye sessiz kalmayacağız." dedi.