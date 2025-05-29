Hekimhan'da Maden Projesine Tepkiler Artıyor

Hekimhan'da Maden Projesine Tepkiler Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Saya Madencilik A.Ş. tarafından gerçekleştirilen maden ocağı proje ve ÇED raporu, bölgede yaşayan halkın tepkisine neden oldu. Muhtarlar ve çevre gönüllüleri, projeye karşı itirazlarla yetkililerin işlemi durdurmasını talep etti.

(MALATYA)- Malatya'nın Hekimhan ilçesi Akmağara mevkiinde Saya Madencilik A.Ş. tarafından maden ocağı kapasite artışı ile cevher zenginleştirme tesisi ve mobil kırıcı projesine yönelik tepkiler arttı. Projeye ilişkin hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun yeterli bilimsel ve çevresel analizler yapılmadan hazırlandığı ve bölge halkının görüşlerinin dikkate almadığı belirtildi.

Hekimhan halkı, mahalle muhtarları, çevre gönüllüleri ve doğa savunucuları, söz konusu projeyle ilgili itirazlarını kamuoyuyla paylaşarak, yetkililere işlemi durdurması yönünde çağrıda bulundu.

Malatya Hekimhan Seydimehmet Derneği Başkanı Abidin Taşcı, projenin, bölge halkının görüşleri dikkate alınmadan, yeterli bilimsel ve çevresel değerlendirme yapılmaksızın oluşturulduğunu belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu proje, doğal yaşam alanlarını, tarım arazilerini, su kaynaklarını ve yerel halkın yaşam kalitesini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Bu durum yalnızca Akmağara'yı değil, Hekimhan ve çevre yerleşim yerlerini de doğrudan etkileyecek potansiyele sahiptir. Bizler, Hekimhan halkı, çevre gönüllüleri ve doğa savunucuları olarak, bu projeye ve ÇED Raporu'na itiraz ediyoruz."

Taşçı, taleplerini ise şöyle sıraladı:

"ÇED raporu sürecinin iptal edilmesi, bağımsız bilim insanları, yerel halk ve çevre örgütlerinin görüşleriyle yeniden, şeffaf biçimde değerlendirme yapılmasıdır."

Projeye sessiz kalmayacaklarını ifade eden Taşçı, "Doğamızı, suyumuzu, toprağımızı ve geleceğimizi korumak için herkesi bu sürece duyarlı olmaya çağırıyoruz. Hekimhan'ın ve Akmağra'nın doğal yapısına zarar verecek hiçbir projeye sessiz kalmayacağız." dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Netanyahu'nun kabul ettiği Gazze'de ateşkes anlaşmasının tam metni ortaya çıktı

İşte İsrail'in kabul ettiği ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
Naci Görür'den Bingöl'deki depreme ilişkin ilk yorum: Stresin artmasına neden oluyor olabilir

Bingöl depremi sonrası Naci Görür'den jet yorum
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Angel Di Maria, çocukluk kulübüne geri döndü

Benfica'dan ayrıldı çocukluk kulübüne geri döndü
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Mehmet Demirkol, Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu

Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
İBB soruşturmasında 3 kişi daha itirafçı oldu

İBB soruşturmasında kritik gelişme! 3 isim daha itirafçı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.