Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, Hazreti Mevlana'yı 750.vuslat yıldönümünde Mevlevi Ayin-i Şerifi ve dualarla anıldı. Programda, Filistin'de İsrail katliamıyla ölen bebekler için ninni okundu.

- Hazreti Mevlana Osmangazi'de dualarla anıldı

Filistinli ölen bebekler için ninni okundu

BURSA - Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, Hazreti Mevlana'yı 750.vuslat yıldönümünde Mevlevi Ayin-i Şerifi ve dualarla andı.

Hazreti Mevlana'nın 750.Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri (Şeb-iArus) kapsamında, usta bestekar İsmail Dede Efendi'nin 1839 yılında bestelediği "Ferahfeza" makamında, Bursa Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde Mevlevi Ayin-i Şerifi icra edildi. Programda, Bursa İlahiyat Fakültesi Kırat Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Mahmut Şevket Öztürk tarafından Filistin'de İsrail katliamıyla ölen bebekler için ninni okundu. Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde Sema Ayin-i Şerifi programına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Şeb-iArus'un, Hazreti Mevlana'nın "yaratıcıya kavuşma, sevgiliye kavuşma" olarak adlandırdığı ölüm gecesi olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, "Bugün Hazreti Mevlana'nın hakka göçüşünün ölüm yıl dönümünü kutluyoruz. Hazreti Mevlana ölüm gününü Şebiarus 'Düğün Gecesi' olarak tarif ediyor. Hakka ve sevgiliye kavuşmak düğün gecesi diyor. Bir testi suyun ırmağa kavuşması gibidir, ölüm testideki su ırmağa kavuşmaktan korkar mı sevinir. Hazreti Mevlana, 7 asır evvelden ölümü bu şekilde ifade ediyor" dedi.

Filistin'de İsrail katliamıyla ölen bebekler için okunan ninni ise Mevlevi Ayin-i Şerif'ini dinlemeye gelen vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.