Hayvanseverler çevre gününde ağaç dikti - Haberler

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Hayvanseverler çevre gününde ağaç dikti

İhlas Haber Ajansı - Mevlüt Bayraktar - Yerel
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Hayvanseverler çevre gününde ağaç dikti Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde5 haziran dünya çevre günü nedeniyle, Siverek Belediyesi ile Hayvanları koruma derneği işbirliğiyle ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Hayvanseverler çevre gününde ağaç dikti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde5 haziran dünya çevre günü nedeniyle, Siverek Belediyesi ile Hayvanları koruma derneği işbirliğiyle ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çevreyi ve hayvanları kurumak amacıyla geçtiğimiz günlerde kurulan Siverek Hayvanları ve Çevreyi Koruma Derneği (Siverek HAYÇEV-DER), Siverek Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle şehrin değişlik noktalarında ağaç dikerek farkındalık oluşturmaya çalıştı. Siverek İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı ve eşinin de katıldığı çalışmada refüj, park ve otopark çevrelerinde ağaç dikildi.

Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Hayvanları ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Muhsin Bilgen, "Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Siverek Belediyesi işbirliğiyle kentin değişik semtlerinde ağaçlandırma çalışması yaptık. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikle, farkındalık oluşturma ve duyarlılığı geliştirmek amacıyla yaptığımız çalışmaları devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çalışmamamızda bizi yalnız bırakmayan ilçe Kaymakamımız Aziz Gölbaşı, saygı değer eşleri ve tüm gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Yerel

Siverek Belediyesi Dünya Çevre Günü Şanlıurfa Siverek Yerel Haberler

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