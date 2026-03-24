Akaryakıt karıştığı iddia edilen yağmur suyu birikintisinden içerek telef olan küçükbaş hayvanların yavrularını biberonla yaşatmaya çalışıyorlar

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Nurullah Şengül'e ait 43 küçükbaş hayvan, otlatmadan döndüğü esnada akaryakıt ve adblue karıştığı iddia edilen yağmur suyu birikintisindeki zehirli olduğu tahmin edilen suyu içtikten sonra telef oldu. Anneleri telef olan yavruların beslenemedikleri için için telef olmaya başladıklarını ifade eden Şengül, kalan yavruları ailesiyle birlikte biberon yardımıyla sütle besleyerek hayatta kalmalarını sağladıklarını söyledi.

Yayladağı ilçesi Çaksına Mahallesi'nde yaşayan Nurullah Şengül, hayvancılık yaparak geçimini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan talihsiz olayda; Dağdüzü Madencilik firmasına ait taş ocağının önünde biriken yağmur suyundan su içen Şengül'e ait hayvanlar, ahıra 80 metre kala rahatsızlanıp yere yığılarak telef olmaya başladılar. Hayvanlarının yere yığıldığını gören Şengül, hayvanlarını kontrol ederken hepsinin telef olduğunu gördü. Otlatmaya çıkardığı 72 küçükbaş hayvandan 43'ü Adblue ve içtiği sudan zehirlenerek telef oldu. Yayladağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler gelerek olay yeri incelemesi yaptıktan sonra sudan numuneler aldı ve hayvanlardan birisini alarak Adana'ya gönderdi. Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'nda numuneler üzerinde yapılacak incelemelerin ardından hayvanların kesin telef olma nedenleri belirlenecek. Zehirli sudan içerek telef olan 43 hayvanın 41 yavrusu annesiz kalınca aç kaldılar. Anneleri telef olan 41 yavru, aç kaldıkları için günler geçtikte telef oldular. Şuana kadar 15'ten fazla yavrunun telef olduğunu ifade eden Şengül, kalan yavruları ailesiyle birlikte biberon yardımıyla sütle besleyerek hayata tutundurmaya çalıştıklarını söyledi.

"Ölen hayvanlarımızdan 41 hayvanın, 41 yavrusu vardı"

Zehirlenen hayvanlardan geriye kalan yavruları hayatta tutabilmek için biberonla beslediklerini söyleyen Nurullah Şengül, "Geçen hafta perşembe günü akşam iftara yarım saat kala olan talihsiz bir olay sonucunda 43 hayvanımız telef oldu. Yukarıda çıktığımız taş ocağında yağmur suyuna karışan adblue ve akaryakıt olduğunu düşündüğümüz sudan içen hayvanlarımız telef oldu. Şuan için raporun çıkmasını bekliyoruz, çıkana kadar da bunun takipçisi olacağız. Adblue ve yağmur suyunun karışımından içmiş ve aradan 7 dakika sonra tamamen hayvanlar yollarda dökülüp çoğu yolda öldü. Yolda öldüğünden sonra buraya eş dostun sayesinde toparladık ve götürüp imha edildi. Ölen hayvanlarımızdan 41 hayvanın 41 yavrusu vardı. Yavruların 13'ünü kaybettik. Şu an toplamda 28 yavrumuz kaldı. Vallahi açlıktan öldüğü için inek sütü de zaten bu yavruya gelmez. Süte yarı yarıya su kattığımız için gene de telafisini elimizden geldiği kadar çocuğumla, eşimle, babamla bunu başarmaya çalıştık. Rabbimin hikmeti onların da durumu bu makul ortada durumum haliyle ortada zaten. Biberonla sütle elimizden geldiği kadar zaten iki aylık olanlar da kendini yem yiyerek otlanarak kendini muhafaza altına alabiliyor. Şu an yem yiyenlere kuzu büyütme veriyorum. Öbürleri otlarla ama on günlükler arayla doğanlara onları da biberonla sütle besliyoruz. Onların şu an yem gibi ot gibi yeme şansları yok. Geriye kalanları biberonla eşimle çocuklarımla besliyoruz. Biberonla sütü emmediği için zaten kaybımız buradan gene devam etti. Emek var, emeğe saygı ama hiç yok" dedi.

"Yavru kuzulara bir bebek ve evlat gibi bakıyoruz, bunlar Allah'ın emaneti bize"

Kalan yavruları bir bebek gibi biberonla besleyerek hayatta kalmaları için mücadele eden Hatice Şengül, "Yavru kuzulara bir bebek ve evlat gibi bakıyoruz. Bunlar bir Allah'ın bir emaneti bize. Biz bunlara bakmazsak acından ölüyor ve bakmak zorundayız. Buna bir bebek gibi, bir çocuk gibi ve evlatlarımız gibi bakıyoruz. Aç olan ölüyor, aç olmayan yaşamaya çalışıyor. Bizde bakmaya çalışıyoruz işte böyle" ifadelerini kullandı. - HATAY

