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Hayrabolu’da ihtiyaç sahibi ailelere kömür desteği sürüyor

Hayrabolu’da ihtiyaç sahibi ailelere kömür desteği sürüyor
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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kömür yardımı dağıtımları hızla devam ediyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kömür yardımı dağıtımları hızla devam ediyor.

Hayrabolu Kaymakamı ve SYDV Başkanı Ahmet Yıldız, kış aylarında vatandaşların ısınma ihtiyacına destek olmak amacıyla yardımların sürdürüldüğünü belirtti.

İlçede belirlenen bin 150 haneye, hane başına 850 kilogram olmak üzere toplam 935 ton kömür dağıtılacak. Kömürler, vakfa ulaştıkça ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilirken, dağıtımların belirlenen program doğrultusunda devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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