Hayrabolu’da ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımı başladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kömür yardımı dağıtımına başlandı.

Hayrabolu Kaymakamı ve SYDV Başkanı Ahmet Yıldız, ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere kış aylarında kullanılmak üzere kömür yardımında bulunulduğunu belirtti. İlçede toplam bin 150 haneye, hane başına 850 kilogram olmak üzere toplam 935 ton kömür dağıtılacağını ifade eden Yıldız, kömürlerin vakfa ulaştıkça ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildiğini söyledi. Yıldız, yapılan yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin kış aylarında ısınma giderlerine katkı sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Dağıtımların belirlenen program çerçevesinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı