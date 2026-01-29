Hayrabolu'da hayırsever iş kadınından evlere şifa taşıyacak bağış

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hayırsever Eczacı Aytül Yeltekin İnan, Hayrabolu Devlet Hastanesine evde sağlık bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere bir araç bağışladı.

Hayırsever iş kadını Eczacı Aytül Yeltekin İnan, evde sağlık hizmetlerinden yararlanan yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hastalara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlamak amacıyla bağışladığı aracı düzenlenen törenle hastane yetkililerine teslim etti. Araç teslim töreninde konuşan Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, evde sağlık hizmetlerinin toplumun dezavantajlı kesimleri açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Bu anlamlı bağış sayesinde sağlık ekiplerimiz hastalarımıza daha kısa sürede ulaşabilecek. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen hayırsever iş kadınımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin ise evde sağlık hizmetlerinin her geçen gün daha fazla ihtiyaç haline geldiğini belirterek, "Evde sağlık hizmetleri, özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve yatağa bağımlı bireyler için büyük önem taşıyor. Bağışlanan bu araç, sahada görev yapan ekiplerimizin hizmet kapasitesini artıracak ve sağlık hizmetlerinin kalitesine önemli katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Hayırsever iş kadını Aytül Yeltekin İnan, toplum sağlığına katkı sunmanın kendisi için büyük bir mutluluk ve sorumluluk olduğunu belirterek, "Evde sağlık hizmetleri çok kıymetli bir alan. Sağlık çalışanlarımızın daha iyi şartlarda görev yapabilmelerine küçük de olsa bir katkı sunabildiysem ne mutlu bana. Tüm sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Fırat ve Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin tarafından Aytül Yeltekin İnan'a plaket takdim edildi. Törene Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Osman İnan, Hayrabolu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Enes Özsoy, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Bari Karakuş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bilal Şahin, AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanı Hakan Müjdat Özer ile sağlık çalışanları katıldı. - TEKİRDAĞ