Tekirdağ semalarında kargaların görsel şöleni

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinde gökyüzünde beliren kalabalık karga sürüsü, vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Kargalar toplu halde dolaşıp kısa süre içinde gözden kayboldu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan kalabalık karga sürüsü, vatandaşları şaşırttı.

Hayrabolu ilçe merkezinde bir anda ortaya çıkan ve adeta gökyüzünü istila eden kargalar, dikkat çekici görüntüler oluşturdu. O anlara tanıklık eden vatandaşlar, hayretler içinde bakanken, karga sürüsünü cep telefonlarıyla görüntüledi. İlçe semalarında bir süre toplu halde dolaşan kargalar, daha sonra gözlerden kayboldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
