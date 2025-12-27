Haberler

Libya heyetinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı

Libya heyetinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı
Güncelleme:
Ankara'nın Haymana ilçesinde düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetinin cenaze işlemleri Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı. Cenazeler, tören için Mürted Hava Üssü'ne gönderildi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde 23 Aralık günü Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak düşmüştü ve naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Libya heyetinin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Cenazeler, Mürted Hava Üssü'ndeki tören alanına götürülmek üzere yola çıktı. Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek törenin ardından cenazeler, ülkelerine gönderilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
