Hayırseverler ihtiyaç sahibi 15 ailenin bir bakkala olan borcunu ödedi

NİĞDE - Niğde'de hayırseverler Ramazan Ayı'nda veresiye defteri silme geleneğini sürdürdü.

4 hayırsever Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 15 ailenin bir bakkala olan borcunu ödedi. Merkez Selçuk Mahallesi'nde bakkallık yapan Zeki Şener, 4 yıldır Ramazan ayında hayırseverlerin, ihtiyaç sahibi ailelerin kendisine olan borçlarını ödediğini söyledi. Şener hayırseverlerin, durumu iyi olmayan aileler için de gıda kolisi hazırladıklarını ifade ederek şunları dedi: " "Ramazan ayında yine hayırseverler geldi durumu zayıf olan ailelerin borçlarını sildirdi. Hayırseverler gelip durumu iyi olmayan ailelerin borçlarını sordu. 4 hayırsever dükkanımıza gelerek 15 kişinin yaklaşık 4 bin TL olan borcunu sildi. Biz de veresiye alışveriş yapan müşterilerimize ilettik, onların dualarını aldılar. Hayırsever insanlara teşekkür ediyoruz. Bu gelenek 4 yıldır devam ediyor. Ayrıca depremzedelerimiz için yardımlar aldık onları teslim ettik. Başka hayırseverler de gıda kolisi yardımında bulundu, bizde ihtiyacı olan ailelerimize gıda kolilerini teslim ettik. Allah hepsinden razı olsun"