Haberler

Hayırsevere Eğitime Katkısından Dolayı Plaket Verildi

Hayırsevere Eğitime Katkısından Dolayı Plaket Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası'nda eğitime katkıda bulunan hayırsever iş insanı Özel Ünsal'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman tarafından plaket takdim edildi. Programda yapılan çalışmalarla öğrenciler için daha iyi eğitim şartlarının oluşturulmasına vurgu yapıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, eğitime katkı sunan hayırsever iş insanı takdir plaketi verildi.

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman'ın katılımıyla Adviye Ertuğrul Acun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi. Programda, okulun boya ve tadilat işlerini üstlenen hayırsever Özel Ünsal'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ataman tarafından plaket takdim edildi. Yapılan çalışmalarla öğrenciler için daha iyi bir eğitim ortamı oluşturulduğu belirtilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman bu güne kadar eğitime katkı sunan tüm hayırseverlere teşekkürlerini iletti. Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Eğitime verilen her destek, geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır. Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alması için katkı sağlayan hayırseverlerimize minnettarız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Jose Mourinho Benfica'da ilk maçına çıktı

Benfica'da ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a bombardıman! Seçim öncesi son büyük kozunu oynadı

Seçim öncesi son büyük kozunu oynadı! İşte yeni vaadi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.