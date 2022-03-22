Hayırsever vatandaştan Köşk Belediyesi'ne anlamlı bağış

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan bir hayırsever vatandaş, belediye tarafından yapılacak hizmetlerde kullanılması için arazisini bağışladı. Hayırsever Şükrü Şahin'e teşekkür eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ; "Bağışları, hizmetlerle taçlandıracağız" dedi.

Aydın'ın Köşk ilçesi Cumadere Mahallesi'nde yaşayan hayırsever Şükrü Şahin, arazisini Köşk Belediyesi'ne bağışladı. Belediye hizmetlerinde kullanılması için bağışta bulunan Şahin'in davranış takdir topladı. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, gerçekleştirilecek hizmetlerde kullanılmak üzere arazisini Köşk Belediyesi'ne bağışlayan hayırsever Şükrü Şahin'e teşekkür etti. Göreve geldikleri günden bu yana bir çok taşınmazın belediyeye bağışlandığını hatırlatan Başkan Güler, örnek davranış sergileyen Şahin'e teşekkür etti.

Halkın desteğinin Köşk Belediyesi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Başkan Güler; "Hemşehrilerimizin verdiği destek bizim için çok kıymetli. Vatandaşlarımızla kurduğumuz gönül bağı ve onlardan aldığımız güç sayesinde Köşk'ümüze hizmet için çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Hayırseverlerimizin yaptığı bu bağışları en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşın ihtiyacı olan hizmetlerle taçlandıracağız. Cumadere Mahallesi'nden Şükrü Şahin amcamıza bu anlamlı davranışı için şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Her şey Köşk'ümüz için" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel