Hayırsever muhtar her ay yaklaşık 100 aileye yardımda bulunuyor

Mahallesindeki ihtiyaç sahiplerinin destekçisi oluyor

Erenköy Mahalle Muhtarı Osman Çalış:

"Biz bunun 12 aya yayılmasını istiyoruz ve elimizden geldiği kadar da bunun için mücadele ediyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de her ay yaklaşık 100 ihtiyaç sahibi aileye yardım eden muhtar Osman Çalış, zor durumdaki vatandaşların destekçisi oluyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde muhtarlık görevini yerine getiren 33 yaşındaki Osman Çalış, mahallesinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay çeşitli yardımlarda bulunuyor. Hayırsever vatandaşların da desteğiyle zor durumdakilere ulaşan Çalış; gıda yardımı, elektrik ve doğalgaz faturalarını konusunda veya birçok noktada ihtiyaçları gideriyor. Özellikle Ramazan Ayı'nda ulaşılan yardım seviyesine, 12 ay boyunca devam etmek için çaba gösterdiğini dile getiren Muhtar Çalış, hayırseverlere de teşekkür ediyor. Ayrıca Çalış, önümüzdeki süreçte daha fazla vatandaşa ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

"Bu yardım ettiğimiz ailelerin hepsi birbirinden zor şartlarda yaşayan insanlar"

Mahallede yapılan yardımların 12 ay boyunca devam ettiğini ifade eden Çalış, "Her ay yaklaşık 90-100 ailemize; gıda yardımı, elektrik ve doğalgaz faturaları, bez veya mama ihtiyaçlarını giderme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu yardım ettiğimiz ailelerin hepsi birbirinden zor şartlarda yaşayan insanlar. Evinde banyosu olmayan vatandaşlarımız var. Gecekonduda yaşayanlar var. Yardım ettiğimiz kişilerin hepsi Türk vatandaşları, ancak onlara yetişebiliyoruz. Eşi tarafından terk edilenler, küçük bebeğiyle veya hamile olarak bırakılanlar var. Özellikle kimsesizler olmak üzere hepsine yardım etmeye, dokunmaya çalışıyoruz. Biz bunun 12 aya yayılmasını istiyoruz ve elimizden geldiği kadar da bunun için mücadele ediyoruz. Hayırseverlerimiz sayesinde 12 ay yardımlarımız hiç bitmiyor" dedi.

"Hayırlarını yapmak isteyenler gelip ailelerimizi de görebilirler"

Mahallede yaşayan daha fazla kişiye ulaşmak için hayırsever vatandaşlara da seslenen Çalış, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Aslında daha fazlasına da ihtiyacımız var. Bizim mahallemiz biraz daha kenarda kalan, maddi imkansızlıklar olan bir mahalle. İnşallah daha fazla insan bizim mahallemize el uzatır. Onlara da yardım çağrısında bulunuyoruz. Hayırlarını yapmak isteyenler gelip ailelerimizi de görebilirler. Bizlere teslim ederseler, biz de bu şekilde ulaştırırız."