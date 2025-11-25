Haberler

Hayırsever iş adamı Bozkuş, Hevsel'in Çiçekleri Projesi ile çocukların gönlüne dokundu

Güncelleme:
Hayırsever iş adamı Mehmet Bozkuş, Hevsel'in Çiçekleri Projesi kapsamında Dicle ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine bot ile mont hediye etti.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen Hevsel'in Çiçekleri Projesi çerçevesinde öğrencilere kışlık bot ve mont yardımı yapılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da projeye destek veren hayırsever iş adamı Mehmet Bozkuş, beraberinde Diyarbakır İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zülfü Özkan ve Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır ile birlikte, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda düzenlenen yardım etkinliğine katıldı. Hayırsever iş adamı Bozkuş, burada öğrencilere kışlık bot ve mont hediye etti. İş adamı Bozkuş şimdiye kadar Diyarbakır'ın Eğil, Dicle, Hani, Hazro, Lice ve Çüngüş ilçelerinde eğitim gören toplam 650 öğrenciye kışlık bot ve mont dağıttı.

"Paylaştıkça büyüyen bir aileyiz"

Hayırsever iş adamı Mehmet Bozkuş, çalışmanın her yıl yapıldığını ve bunu geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Söz verdikleri gibi ellerinden geldikçe kardeşlerinin yanında olacaklarını kaydeden iş adamı Bozkuş, "Bizler onların başarısı ve tebessümüyle mutlu oluyoruz. Öğrencilerimizin bir nebze de olsa yüzündeki tebessüme vesile olmamız için projede öncülük eden Valimiz Murat Zorluoğlu'na, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum. Her zaman söylediğim bir cümleyi yine tekrarlamak istiyorum. Bizler paylaştıkça büyüyen bir aileyiz. Bu soğuk kış günlerinde eğer ki bir evladımızın, bir kardeşimizin bile gönlünü ısıtabildiysek ne mutlu bizlere" dedi.

Yapılan dağıtımın ardından Diyarbakır İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zülfü Özkan tarafından hayırsever iş adamı Bozkuş'a desteklerinden dolayı plaket verildi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
