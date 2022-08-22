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'Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi'nde ödüller dağıtılacak

Yerel Haberler

'Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi'nde ödüller dağıtılacak

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Müftülüğü tarafından çocukları namaza teşvik etmek ve camileri sevdirmek amacıyla hayata geçirilen 'Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi' ödül töreni 26 Ağustos saat 13.30'da Canik Belediyesi Adnan Menderes Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Müftülüğü tarafından çocukları namaza teşvik etmek ve camileri sevdirmek amacıyla hayata geçirilen 'Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi' ödül töreni 26 Ağustos saat 13.30'da Canik Belediyesi Adnan Menderes Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

"Vatandaşlarımızı davet ediyorum"

'Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye' isimli projeye çocukların yoğun bir katılım sağladığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Çocuklarımızın yaz tatili sürecinde camilerimizin manevi atmosferiyle buluşturmak adına ilçe müftülüğümüz ile hayata geçirdiğimiz 'Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projemiz' kapsamında 20 Haziran ve 20 Ağustos tarihleri arasında sabah ve yatsı namazını camide kılan çocuklarımıza söz verdiğimiz gibi bisikletleriyle buluşturacağız. İlçemizin mahallelerinde bulunan tüm camilerinde çocuklarımızın projemize yoğun katılım sağladığını görmek bizleri çok sevindirdi. Gerçekleştireceğimiz ödül töreninde çocuklarımızın heyecanına ortak olmak onların mutluluğunu paylaşmak adına bir arada olacağımız bu özel güne tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

'Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi' kapsamında 20 Haziran ve 20 Ağustos tarihleri arasında toplam 40 gün sabah ve yatsı namazını camide kılan 7-14 yaş grubu çocuklara bisiklet hediye edilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Canik Belediyesi Menderes Hisarcık Canik Yerel Haberler

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