Hayatını kaybeden doktoru meslektaşları gözyaşlarıyla uğurladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayatını kaybeden doktoru meslektaşları gözyaşlarıyla uğurladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Hayatını kaybeden doktoru meslektaşları gözyaşlarıyla uğurladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ablasına veda mesajı yazarak hayatına son veren Dr. Hüseyin Sezgin (46), meslektaşları ve sevenleri tarafından gözyaşları ile uğurlandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ablasına veda mesajı yazarak hayatına son veren Dr. Hüseyin Sezgin (46), meslektaşları ve sevenleri tarafından gözyaşları ile uğurlandı.

Karabük Özel Medikar Hastanesi Acil servisinde görevli evli ve 2 çocuk babası Dr.Hüseyin Sezgin (46), akşam saatlerinde evinden çıkıp ablasına veda mesajı ile konum atarak hayatına son vermişti. Polis ekipleri tarafından ağaca asılı halde bulunan Sezgin için görev yaptığı hastanede tören düzenledi. Hastane yönetiminin yanı sıra, doktor ve hastane çalışanlarının katıldığı törende Sezgin'in eşi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Meslektaşların ve çalışanların gözyaşı döktüğü törende, alınan helallik ve yapılan duaların ardından Sezgin'in naaşı Safranbolu merkez camisine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Sezgin aile mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Sezgin Safranbolu Karabük Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title