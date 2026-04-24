Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş'a adliyede hüzünlü veda

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Antalya Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş için Antalya Adliyesi'nde tören düzenlendi. Törende savcının annesi Gülsüm Taş, gözyaşları içinde "Kuzum, canım kuzum" diyerek ağıt yaktı.

Doğuştan Caroli hastası olan Antalya Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş, 66 gündür tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Aynı zamanda Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş'ın kardeşi olan Gadem Taş için bugün Antalya Adliyesi'nde tören düzenlendi. Törene Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Tünay, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, AGC Başkanı İdris Taş, adliye personeli, Taş'ın yakınları ve gazeteciler katıldı. Törende oğlunun tabutu başında ağıtlar yakan anne Gülsüm Taş ayakta durmakta zorlandı. Annesinin "Sabaha kadar adliyelerde bekledin. Allah daha çok sevmiş kuzumu, canım kuzum" sözleri yürekleri dağladı. Aile yakınları da törende gözyaşlarına hakim olamadı.

"Ağabeyimi, dostumu, meslektaşımı ve ustamı kaybettim"

Törende konuşan HSK Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Tünay, Gadem Taş'ın hem mesleki kimliği hem de insani yönüyle unutulmayacağını belirterek, "Çok önemli bir hukuk adamını kaybettik. Ben şahsım adına da ağabeyimi, dostumu, değerli bir hukuk insanını, meslektaşımı ve en önemlisi ustamı kaybettim. Korkuteli'nde birlikte çok güzel günlerimiz geçti, çok kıymetli vazifelerde bulunduk. Antalya Adliyesi'nin mülhakatı olması nedeniyle kıymetli savcımla bu adliyeye çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Burada görev yaptığı dönemde de kendisini pek çok kez ziyaret etmiştim. Nasipte bugün cenaze töreni için gelmek de varmış. Çok üzgünüm" dedi.

Taş'ın rahatsızlığı süresince büyük sıkıntılar çektiğini ifade eden Tünay, "Elbette kaderin önüne geçemiyoruz. Takdir-i ilahi. İnancımız gereği sabırla ve metanetle karşılayacağız. Rahatsızlığı nedeniyle çok sıkıntılar çekti. Çektiği sıkıntıların günahlarına kefaret olmasını temenni ediyoruz. İnşallah öyle olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Derviş, şahsına münhasır bir insandı"

Tünay, "Kendisi hakikaten derviş, şahsına münhasır bir insandı. Nüktedandı, tabiatı çok severdi, insanları çok severdi. Antalya aşığıydı. Orada görev yaptığımız dönem içerisinde Gadem savcımla birlikte gezmediğimiz dağ, tepe, ova kalmamıştı. Hakikaten burayı çok seviyordu, yaşamayı çok seviyordu. Bir ortama girdiğimizde öncelikle çocukların ve yaşlı insanların hemen dikkatini çekerdi. Onlarla konuşur, sohbet ederdi. Çok ayrı bir yanı vardı" diye konuştu.

Tünay, Taş'ın daha önce iki kez organ nakli olduğunu ve zorlu süreçleri geride bıraktığını belirterek, "Vefatını duyduğumdan beri hakikaten büyük bir üzüntü içerisindeyim. Ameliyatından önce de kendisiyle konuşmuştuk. Daha önce iki defa organ nakli olmuştu biliyorsunuz. Bunları başarıyla atlatmıştı. Üçüncüsünü de atlatacağına inanıyorduk ancak bu kez olmadı" dedi.

"Yaklaşımı, zarafeti ve duruşu hepimize örnek olmuştur"

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ise Gadem Taş'ın mesleki sorumluluğu, nezaketi ve duruşuyla yargı camiasında iz bıraktığını belirterek, "Yaklaşımı, zarafeti ve duruşu hepimize örnek olmuştur. Hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, görevini büyük bir sorumluluk ve onurla yerine getirmiştir. Kendisini yalnızca bir meslektaş olarak değil; dürüstlüğü, nezaketi ve güçlü karakteriyle de hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Taş'ın cenazesi, bugün Manavgat ilçesi Beşkonak Yardibi Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı