Havza'da Aşırı Yağışın Ardından Dere Taştı, Caddeler Sular Altında Kaldı... İlçe Sakini: "Böyle Bir Felaketi Havza'da İlk Defa Gördüm"

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Çayırözü Deresi'nin taşmasına ve ilçe merkezinde büyük bir felakete neden oldu. Su baskınları nedeniyle birçok araç, iş yeri ve ev zarar gördü. İlçe sakinleri büyük maddi hasar olduğunu belirtti ancak can kaybı olmadığı belirtildi.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası taşan Çayırözü Deresi, ilçe merkezinde büyük felakete yol açtı. Dere yatağının kapalı bölümlerinde tıkanma yaşanması nedeniyle sel suları cadde ve sokaklara yayıldı, çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini ve evleri su bastı.

Bölgede bugün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Çayırözü Deresi taştı. Havza ilçe merkezindeki düşük kotta bulunan meydan, sokak ve caddeler su altında kaldı. Otomobiller sularla sürüklenirken, birçok dükkan ve evi su bastı.

İlçe sakinlerinden Mustafa Niyazi Bulut, ANKA'ya yaptığı açıklamada, ilçede çok büyük maddi zarar meydana geldiğini ancak herhangi bir can kaybı duymadıklarını bildirdi.

Havza'da yaşayan emekli öğretmen Zekeriya Önal ise şunları söyledi:

"Daha önce görülmemiş bir felaketi bugün saat 17.30- 18.30 saatlerinde Havza'da yaşadık. Sel nedeniyle araçların farklı noktalarda bir araya toplanarak adeta hurda yığınına dönüşmüş olarak gördüm. Saat 21.00, sokaklarda yürümek imkansız bir halde. Cadde ve sokaklarda ne ararsan var, ayakkabılar, elbiseler, yiyecek kutu ve kolileri ile yürünmez halde. Böyle bir felaketi Havza'da ilk defa gördüm. Anlatmaya zaman yetmiyor."

Kaynak: ANKA
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAslıhan Güneş:

Geçen sene ben de İstanbul'da aynısını yaşamıştım, arabaların suyun içinde boğulması o kadar travmatik bir şey ki ?? Havza halkına çok geçmiş olsun umarım kurtarma çalışmaları hızlı ilerler

Haber YorumlarıRıdvan Özdemir:

Subhanallah bu ne büyük azab göndermiş Allah ilçemize Vallahi insanın kalbi kırılıyor böyle durumları görmek Belediye başkanı bu felaketinden sonra neler yapacak acaba dereler temizlenmeli gerekir halk duaya ihtiyacı var

Haber YorumlarıElif Doğan:

Kadınlar başına bela demişler işte bunu kız muhabir gidip çekmiş herhalde yoksa böyle bir sel olur muydu Havzada İlçeyi iyi yönetecek bir erkeğe ihtiyaç var

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

