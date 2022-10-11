Hatice Senem'in Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Verildi

SEFA GARDİYANOĞLU

Kocaeli'nde eşi Hatice Senem'i (23) 2021 yılında öldüren Mehmet Senem, 'Eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 23 yaşındaki Hatice Senem 23 Eylül 2021 tarihinde 3 yıllık eşi olan Mehmet Senem ile tartışma yaşadı. Mehmet Senem, 9 aylık bebeğinin annesi eşi Hatice Senem'i darp ederek ölümüne sebep oldu. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Mehmet Senem ise kısa sürede yakalandı. Hatice Senem davasının karar duruşması bugün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı ve Murat Senem ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Sanık, bugünkü karar duruşmasında "Kasten bir şey yapmadım" sözleriyle kendisini savundu. Mahkeme heyeti, 'Eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan yargılanan Mehmet Senem'i ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Heyet sanık hakkında herhangi bir iyi hal indirime karar olmadığını bildirdi.

"İÇİMİZE BİR NEBZE DE OLSA SU SERPİLDİ"

Duruşma sonrasında Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan Hatice Senem'in babası Hüseyin Kurban, "İçimize bir nebze de olsa su serpildi. Cani, ağırlaştırılmış müebbetle yargılandı. Bizleri yalnız bırakmayan avukatları ve kadın örgütlerine teşekkür ediyorum. İyi ki yüce adalet var. İyi ki yargıçlarımız, savcı ve hakimlerimiz asla iyi hali düşünmedi. Ağırlaştırılmış müebbetti verdiği için teşekkür ediyorum. Başka Haticelerimiz ölmesin diyorum" diye konuştu.

"BU CANİ, ÖMRÜNÜN GERİ KALANINI CEZAEVİNDE GEÇİRECEĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Hatice Senem'in ağabeyi Yusuf Kurban, "Aile Bakanlığı'nın avukatlarına ve bu dava süresince bizlere desteklerini esirgemeyen avukatlara ve sivil toplum kuruluşlarına birer birer teşekkür ediyorum. Yargıya da böyle bir karar çıkardıkları ve bizleri üzmedikleri için teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na teşekkür ediyorum ve herkesten destek bekliyorum. Bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Bu karar bir nebze de olsa içimiz rahatlattı. Bu cani, ömrünün geri kalanını cezaevinde geçireceği için çok mutluyum" dedi.

"İYİ HAL VERİLMEYEN DAVALAR AZINLIKTA ŞU AN"

Ailenin avukatı Pınar Eren ise şunları söyledi:

"Bu dosyada şöyle bir özellik var. Sanık, ilk önce çocuğunun da bulunduğu ikametlerinde eşini vücudunun yüzde 40'ı mosmor olacak şekilde darp ettikten sonra, beyin kanaması geçirtecek şekilde kafasına vurduktan sonra elektroşok cihazıyla vücudunun 5 farklı yerine elektrik akımı uyguladı. Ardından boğazlayarak ne yazık ki ölümüne sebep oldu. Sonrasında kendisini terör örgütü PKK'nın dağ kampına gidebilmek için aracı bulmaya çalıştı. Bu süreçte cenazeyi evde bıraktı. Eğer erken bir şekilde bulunamasaydı dağa çıkarak Hatice Senem'in yanı sıra asker de şehit edecekti. Yakalandı ve tutuklu olarak yargılandı. Eski sabıka kayıtları, suç aletlerinden biri olan elektroşok cihazını başkaca olaylarda da kullanması ve maktulün dava süresince namusuna edilen hakaretler ve kaçma girişimini bir terör örgütü üzerinden yapması da göz önünde bulundurularak emsal olacak şekilde indirim uygulanmadı. Bizler için bu kısmı çok önemli. Zira mahkemede gıkı dahi çıkmayan sanıklar, eşlerine ya da çocuklarına şiddet uygulayan sanıklar, ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir kelam etmedikleri için iyi hal indirimini otomatik olarak alıyorlardı. Bunda alınmaması emsal niteliğinde oldu. İyi hal verilmeyen davalar azınlıkta şu an. İnşallah karar bozulmadan onanarak kesinleşecektir. Bundan sonraki kadın cinayetlerinde benzeri şekilde hiçbir indirim uygulanmaksızın tutuklu yargılanarak adalet önünde hesap verecektir."