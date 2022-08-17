Hatay yerel haberleri... Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yayladağı'nda Esnafı Ziyaret Etti

Edinilen Hatay haberine göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yayladağı’nda mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yayladağı'nda mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yayladağı'nda mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde Savaş'a CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir ve Suzan Şahin ile CHP Yayladağı İlçe Başkanı Hayrettin Hançer eşlik etti.

İlk olarak Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ile beraber muhtarlarla buluşan Savaş, istek ve talepleri dinledi. Lütfü Savaş, "Parti ayırmadan Hatay'ın her ilçesine hizmet ediyoruz. Daha önce hiçbir köyde beton asfalt yoktu. Köyler arasındaki yollar bile beton asfalt ile bizim sayemizde tanıştı. Her bölgede hizmet yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"İKTİDAR 21 YILDA NE YAPMIŞ BİZ 8 YILDA NE YAPMIŞIZ ONA BAKIN"

Artan maliyetlerden ve Suriye'deki savaştan kaynaklı da yaşanan sıkıntılara değinen Savaş, "Savaş öncesi günde 250 TIR'la 14 ülkeye ihracat yapıyorduk. Şimdi 25 günde bir gemi gönderebiliyoruz. Biz gücümüz yettiğince hizmet yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. İktidar 21 yılda ne yapmış, biz 8 yılda ne yapmışız ona bakın. Eksikleri hep biz yapıyoruz. İktidardan da para almıyor, Avrupa Birliği'nden fon alarak hizmet yapıyoruz" diye konuştu.

"İKTİDAR TEMSİLCİLERİ MECLİSTE SİZLERE SU VERMEYELİM DİYE UĞRAŞIYORLAR"

Su fiyatlarının iktidar temsilcilerinin tutumundan dolayı eski fiyat tarifesinde verildiğini ve HATSU'nun zarara uğratıldığını söyleyen Lütfü Savaş, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Su için aldığımız tüketim bedelleri HATSU'nun elektrik faturasına bile yetmiyor. İktidar temsilcileri mecliste sizlere su vermeyelim diye uğraşıyorlar. Para ödeyemeyelim ve suyu aktaramayabilelim diye sizinle karşı karşıya gelmemizi istiyorlar. Şu anda size verdiğimiz suyun fiyatı 2017 yılının ocak ayındaki fiyatıdır. O yıldan itibaren elektriğe de oldukça zam yapıldı. Sizlerden topladığımız paralarla ancak elektrik faturasını ödeyebiliyoruz. Lütfen sizler de elinizi vicdanınıza koyun."

"BİZİM VERGİLERİMİZ İLE BAŞKA ŞEHİRLERDE YATIRIM YAPIYORLAR"

Hatay'ın hak ettiği yatırımları almadığını söyleyen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, "Hatay, Büyükşehir olalı 8 yıl oldu. Hatay'ın iki arıtması vardı, şimdi ise 14 tane arıtması var. Hatay Türkiye'nin 7. sırada vergi veren ili. Ama 78. sırada yatırım alıyoruz. Bizim vergilerimiz ile başka şehirlere yatırım yapıyorlar. Kanal İstanbul'u yapacaklarına GAP'ı bitirsinler. İşsizlik ortadan kalksın" dedi.

Hükümetin Antalya'da gerçekleştirilen EXPO'ya verilen desteği Hatay'a vermediğini ifade eden CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, sınır kapılarının kapanmasının ardından Hatay'daki gayrisafi milli hasılanın da düştüğünü açıkladı. Yayladağılı muhtarlar, yapılan hizmetler dolayısıyla Başkan Lütfü Savaş'a teşekkür etti. Başkan Savaş ilçedeki temaslarına Yayladağı Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği ile devam etti.

"14 BİN 500 ÇİFTÇİMİZE FİDE VE TOHUM DESTEĞİNDE BULUNDUK"

Oda ziyaretlerinde gerçekleştirdikleri önemli projelerden biri olan kırsal kalkınma projesi hakkında da bilgi veren Başkan Savaş, "Çiftçilerimize orgenamineral gübre dağıtıyoruz. Şu anda Türkiye'deki en ucuz ve kaliteli gübre. Çiftçimize yük binmesin diye istedikleri yerlere toplu şekilde getiriyoruz. 14 bin 500 çiftçimize fide ve tohum desteğinde bulunduk. Çiftçimizle alım garantili sözleşmeli tarım yapıyoruz. Buğday ve zeytinyağını Almanya'ya göndermeye başladık. Bunu gittikçe arttıracağız. Hatay'da birçok ürünü de biz ektirmeye başladık. Yavaş yavaş ihracatı da arttıracağız" diye konuştu.

Başkan Savaş, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın'ı da makamında ziyaret ederek ilçeye yapılan hizmetler hakkında konuştu. Ziyaretlerinin devamında Yayladağılı esnaf ile bir araya gelen Lütfü Savaş, esnaf tarafından büyük ilgi ve sevgiyle karşılandı. Son olarak Ayışığı Mahallesi'ni ziyaret eden Savaş'a, mahalle sakinleri 4 buçuk kilometre yoldaki beton asfalt çalışmalarından dolayı teşekkür etti.