Hatay yerel haberi | Hatay Büyükşehir'in 7 Noktadaki Beton Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Hatay haberleri... Hatay Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu il genelinde yeni yol, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; İskenderun, Defne, Samandağ, Belen ve Hassa ilçelerinde vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için hafta sonu da mesai harcıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu il genelinde yeni yol, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; İskenderun, Defne, Samandağ, Belen ve Hassa ilçelerinde vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için hafta sonu da mesai harcıyor.

Eskiyen ve kullanışsız hale gelen yollarda yenileme çalışmaları düzenleyen ekipler, Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde beton asfalt öncesi PMT serimi, Üzengili Mahallesi ve Aknehir Mahallesi ile Belen ilçesine bağlı Bakras Mahallesi'nde de beton asfalt öncesi reglaj çalışmaları yapıyor.

Ayrıca İskenderun ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde beton asfalt öncesi parke sökümüne başlayan Büyükşehir ekipleri, Samandağ'a bağlı Hıdırbey-Kapıuyu Mahallesi'nde ve Hassa ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde de beton asfalt çalışmalarına devam ediyor.