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Hatay Valisi Masatlı, kanaat önderleriyle deprem sonrası imar çalışmalarını görüştü

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Hatay Valisi Masatlı, kanaat önderleriyle deprem sonrası imar çalışmalarını görüştü
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentteki kanaat önderleriyle düzenlenen programda buluştu. Buluşmada 6 Şubat depremleri sonrası Hatay'ın ihya, inşa ve imar çalışmaları ile planlanan yatırımlar değerlendirildi, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, düzenlenen programda kentteki kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Programda; 6 Şubat depremleri ve devamındaki süreç sonrasında Hatay'ın yeniden ihya, inşa ve imar çalışmaları ele alındı. Kent genelinde yürütülen çalışmalar, hayata geçirilen projeler ve planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Buluşmada, Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması sürecinde birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Programda, kentin daha güçlü bir geleceğe taşınması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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