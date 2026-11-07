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Hatay Valisi Masatlı başkanlığında TOKİ-Emlak Konut rezerv toplantısı yapıldı

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Hatay Valisi Masatlı başkanlığında TOKİ-Emlak Konut rezerv toplantısı yapıldı
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında TOKİ-Emlak Konut rezerv alanları değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen yeniden ihya ve inşa çalışmaları kapsamında projelerin fiziki ilerlemesi ve koordinasyonu ele alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla TOKİ- Emlak Konut rezerv alanları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; 6 Şubat depremleri sonrasında Hatay'da başlatılan yeniden ihya ve inşa çalışmaları kapsamında TOKİ ve Emlak Konut tarafından yürütülen rezerv alan projelerinin mevcut durumu ele alındı.

Rezerv alanlardaki fiziki ilerleme ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, projelerin hızlı, koordineli ve titizlikle sürdürülmesine yönelik hususlar görüşüldü.

Toplantıda ayrıca kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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